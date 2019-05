Jean-Michel Bazire triomphe en Italie avec Bel Avis

+

Réagir

C’est l’une des plus belles épreuves italiennes de trot qui a lieu à Naples et qui se déroule sur deux batteries et une finale. Jean-Michel Bazire l’a remportée mercredi 1er mai avec Bel Avis. C'est son troisième succès dans cette course. Le dernier remontait à 2008.



Il n’y a pas eu lutte puisqu’il s’est imposé de plusieurs longueurs, tout en se permettant une belle acrobatie aux abords du poteau pour célébrer ce succès. Accueilli comme un super VIP par des organisateurs transalpins ravis de l’avoir dans l’épreuve, il s’est montré très heureux au moment de la remise des récompenses.



La victoire de Bel Avis le projette à la 10ème place du classement des meilleurs trotteurs européens. Propulsion reste numéro 1 devant Readly Express et Aubrion du Gers. L’entraîneur sarthois a maintenant trois chevaux dans les dix premiers avec également bien sûr Belina Josselyn en 5ème position. Bold Eagle, lui, a rétrogradé à la 14ème place.



Dimanche 5 mai devrait être encore une bonne cuvée pour JMB, qui présente Freyja du Pont dans le Critérium mais aussi Cleangame, Blé du Gers, Super Fez, Valokaja Hindo et Exciting Lady. Ses adversaires sont prévenus. Il n’a pas l’habitude de faire de la figuration.