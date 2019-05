Andre Fabre au top en ce début d'année

+

Bien entendu, il possède l’écurie de galop la plus pléthorique, mais ces dernières années, ses chevaux mettaient plus de temps de temps à venir en forme. Ce n’est pas le cas depuis 2 mois .



L’entraineur de 73 ans a déjà eu 124 partants pour 35 victoires, plus 68 places. Son écurie a ainsi engrangé 1,7 millions d’euros avec une moyenne de 15.000 par cheval. Mieux encore : Il a trusté les succès dans les listeds et les courses de Groupes avec différents champions, à savoir Waldgeist, Plumatic, Roman Candle, Morgan La Faye, Persian King, et autre Folamour. Son entrainement, d’après France Galop, comprend 207 chevaux en ce moment dont 80 Godolphin.



Ce samedi, devrait le voir améliorer encore son pourcentage de victoires avec Khagan dans la seconde course de Longchamp, Bartaba et Impertinente dans la 4ème, Gyllen et Folamour dans la 5ème, Buthéla dans la sixième et Villa d’Amore dans la septième.



Comme JMB au trot, ses partants sont souvent favoris, mais aussi très souvent à l’arrivée. Avec eux, c’est un bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras. En ces temps compliqués, mieux vaut en profiter.