Nivard / Barrier, destin croisé ce dimanche

C’est une grande journée de trot encore à Vincennes avec 9 courses de qualité et des champions à la pelle sur la piste. Espérons que le temps sera de la partie pour les spectateurs !



Bien entendu, le quinté dans le Critérium des 4 ans est l’épreuve majeure qui est d’autant plus ouverte que celui qui domine la génération, Face Time Bourbon, en est absent. Son entourage ayant préféré une course italienne à venir.



Du coup, c’est Falcao de Laurma, son dauphin attitré, qui parait le favori. Franck Nivard, qui n’a jamais remporté cette course, en est le pilote depuis sa dernière tentative et tous deux viennent de bien faire dans la dernière préparatoire en terminant derrière le crack de Sébastien Guarato.



Auparavant le trotteur de Thierry Duvaldestin était drivé par Anthony Barrier avec lequel il avait d’ailleurs défait une fois Face Time Bourbon. Mais après, cela s’était mal passé pour le pilote, et donc Franck Nivard avait été appelé au sulky.



Ce dimanche, Anthony Barrier sera tout de même dans la course avec une bonne seconde chance, un trotteur en plein épanouissement Filou l’Auvergnier que Franck Nivard avait drivé cet hiver pour 1 victoire et 1 disqualification de la première place sur le tapis vert.



Les 2 drivers vont donc se retrouver dans de nouvelles configurations et ce serait amusant qu’ils fassent le couplé gagnant. C’est possible, reste à savoir l’ordre !