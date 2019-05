Nivard et Falcao au top, Barrier pas loin

+

Dans la continuité de mon édito de samedi, le chassé-croisé des deux drivers a logiquement tourné à l’avantage du favori dans le quinté Critérium des 4 ans.



En l’absence de Face Time Bourbon (dont l’entraîneur Sébastien Guarato se disait persuadé qu’il aurait remporté la course) c’est donc Falcao de Laurma qui s’est imposé malgré un mauvais parcours, une petite faute au départ, un rapproché en épaisseur et un gros effort dans le dernier tournant. À l’arrivée, Franck Nivard reconnaissait que le trotteur était fatigué mais le plus dur était fait.



C’est bien pour son entourage, les Duvaldestin, et pour les preneurs de favoris. C’était le dernier Groupe 1 qui manquait au pilote à l’attelé. Au monté il doit encore gagner le Prix de Normandie qui se dispute en septembre et il aura fait la grande boucle.

Une surprise à la deuxième place

Si nos 2 dernières minutes ont pris les 3e et 4e places (Barrier), bien pour Fric Du Chêne dont la ligne droite a été remarquable, la surprise pour la seconde place est venue d’un 160/1, Frisbee d’Am drivé par le redoutable Alexandre Abrivard. Entraîné par l’homme de Timoko, il restait sur 3 distancements et une 9e place mais son jeune pilote qui le découvrait a su le garder au trot.



Cela n’a pas été le cas de JMB disqualifié très tôt avec Freyja du Pont et de Fakir de Lorault également distancé dans la phase finale. 3 parieurs ont trouvé la bonne combinaison dans l’ordre... Chapeau !