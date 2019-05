Poules d’Essai à Longchamp : Siyarafina en sera-t-elle ?

+

La pouliche de l’Aga Khan reste le gros point d’interrogation pour le week-end prochain à Longchamp. Invaincue et impressionnante lors de ses deux tentatives, Siyarafina doit être supplémentée pour courir la Poule des Pouliches mais son avant dernier travail, mardi 7 mai, n’était pas bon.



J’ignore ce qu’il en a été mercredi 8 mai mais son entourage avait une explication pour celui de mardi : elle était semble-t-il en chaleur. Alain de Royer-Dupré a jusque jeudi 9 mai dans la matinée pour se décider avec le prince, et si elle ne court pas dimanche il a laissé entendre qu’elle a par la suite d’autres épreuves à son programme. On verra donc ce qu’il en est.



Pour le moment, avant donc la liste définitive, elles sont 13 engagées chez les femelles avec, c’est certain, une Pantall supplémentée et peut-être donc la pouliche de l’Aga Khan. Parmi ces 13, il y a 6 Britanniques.



Chez les poulains, ils sont 14 dont 8 Britanniques mais 2 bons Français, Persian King et Anodor. Si Siyarafina court, il y a une petite chance que son épreuve soit le quinté. Sinon, ce sera certainement dans le handicap dominical.