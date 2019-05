Gérard-Augustin Normand aime les Poules d'Essai

+

Elles auront lieu dimanche 12 mai à Longchamp pour sacrer les meilleurs 3 ans mâles et femelles sur 1.600 m. Finalement, Siyarafina n’en sera pas. L’entraîneur de l’Aga Khan n’a pas voulu prendre de risque après un dernier travail décevant. Elles seront 12 chez les pouliches et 13 chez les poulains.



Dans ces deux épreuves richement dotées, Gérard-Augustin Normand sera à chaque fois représenté, et c’est normal, vu sa réussite insolente dans ces groupes 1. Malgré une grosse concurrence française et britannique, le propriétaire normand (il porte bien son nom) a remporté les deux dernières éditions chez les mâles avec Olmedo et Brametot, et deux des quatre dernières éditions chez les femelles avec Avenir Certain en 2014 et La Cressonnière en 2016.



Cette année, Graignes le représentera chez les poulains, Commes et Rocques chez les pouliches. Ce sont a priori des secondes chances mais comme ces courses lui réussissent bien, qui sait ? Toujours est-il qu’il est, avec Pierre Pilarski au trot, le plus grand des récents investisseurs français aux courses. Il a 97 galopeurs recensés à l’entrainement et son début d’année est très correct avec déjà 218 partants (il faut que cela courre) pour 41 victoires, une centaine de places et un million d’euros de gains. Une somme qui va évoluer d’ici à la fin 2019.