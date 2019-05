Clegs des Champs, Looking Superb, Colt des Essarts : confirmations attendues

+

Réagir

C’est encore une belle revue d’effectifs parmi les neuf épreuves du jour avec des favoris fiables selon moi. Clegs des Champs est de plus en plus impressionnant. Il reste sur trois succès et trouve un bel engagement dans la 2ème course, le Prix Guillaume de Bellaigue (14h35).



The Bucket List F., très malheureux récemment à Enghien - il s’est enlevé en cherchant un passage -, paraît une bonne priorité dans le quinté, le Prix du Perreux (15h15), si ce n’est pour la victoire au moins parmi les trois premiers.



Looking Superb, lui, s’annonce comme un penalty dans le Pick 5, le Prix du Gatinais (16h25). Il trouve des adversaires largement à sa portée dans la 5ème course et reste sur un beau succès dans le Prix de l’Atlantique avec un temps canon.



Enfin, Colt des Essarts arrive en pleine possession de ses moyens dans la 7ème course, le Prix Jean Gabin (17h35), où il doit certes rendre 25 m mais à des trotteurs moins en forme que lui qui a remporté trois de ses quatre courses de l’année.



Quatre champions attendus au tournant, donc, qui devraient faire honneur à leurs réputations, j’en suis certain.