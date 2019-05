Bold rassure, Aubrion confirme

+

Le Prix des Ducs de Normandie mercredi à Caen a donc tenu ses promesse même si la course n’a pas été très rapide.



Aubrion bien placé dès le départ par JMB s’est imposé de bout en bout et a remporté sa 15ème victoire consécutive. Il n’a pas pris dur et c’est bien à 11 jours de l’Elitloppet où il sera drivé par Jos Verbeck.



Bold Eagle, qui n’avait plus couru depuis 2 mois, a terminé deuxième pour sa rentrée avec Bjorn Goop. Le crack n’est pas mort et surtout il n’a pas paru puiser dans ses réserves pour ce retour où il est venu se placer assez vite dans le sillage de JMB sans le quitter jusqu’au bout. Tout était ok : ses jambes et son mental.



Son entourage était donc satisfait, sa prochaine course sera le Prix René Baillière à Vincennes, lors de la réunion de gala du dimanche 23 juin prochain.



3ème, Bugsy Malone a confirmé son aptitude corde à droite alors que Billie de Montfort 4ème a elle confirmé sa régularité au plus haut niveau et encore je l’ai trouvée malheureuse à la corde.



À noter le doublé au monté du jeune Paul Ploquin qui a remporté les deux courses pour les 3 et 4 ans, notamment avec Fado du chêne, plus que jamais leader de sa génération.