Macaire et Nicolle : destins croisés

+

Réagir

Les 2 têtes de listes des entraîneurs de l’obstacle, tous les 2 installés à Royan, vont se livrer un beau duel durant ces 2 jours de gala à Auteuil où ils seront multi-représentés comme avec l’irlandais Willie Mullins.





Je suis incapable de dire qui l’emportera au nombre des succès, mais il paraît certain qu’ils n’en laisseront pas beaucoup aux autres. Ce samedi, Nicolle parait bien armé dans les premières et cinquième épreuves, Macaire dans la 2, la 3,et la 4. Dimanche, avantage à Macaire qui devrait bien faire dans les 1,2,4,et 5èmes courses contre la 6ème pour Nicolle.





En ce qui concerne les 2 belles, chacun a ses chances : Nicolle ce samedi avec De Bon cœur et Macaire dimanche dans le Grand Steeple avec Le Costaud notamment. Dans cette épreuve, ils auront tous les 2 ou 3 bonnes chances de l’emporter et si Macaire a déjà gagné 6 fois le Grand Steeple, Nicolle n’y est pas encore arrivé.





Il y aura donc de la tension chez tous les deux. Mais une chose est certaine, ils seront lundi sur les pistes de Royan, car ce sont des vrais pros et parce qu'ils ont de grosses écuries à faire tourner.