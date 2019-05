Tout, tout, sur le Grand Steeple-Chase de Paris à Auteuil

1

Commentaires

C’est la 5ème des 9 épreuves du jour avec un horaire inhabituel à 16H25 .Il y a une tirelire d’1 million d’euros au PMU pour l’ordre des 5 premiers et pour la première fois l’épreuve est parrainée par un opérateur Zeturf créé et dirigé par Emmanuel de Rohan-chabot .





- Ils sont 20 au départ, le maximum possible, il a fallu en éliminer 3, attirés par les belles allocations de ce qui est la plus grande course d’obstacle française. Le gagnant empoche 370.000 euros, le second 180.000 , le 3ème 100.000 euros. Les 7 premiers touchent de l’argent.



- La distance est de 6.000 mètres avec 23 obstacles à franchir dont 2 fois la Rivière des Tribunes et aussi le Rail- Ditch and Fence appelé Juge de Paix pour ses dimensions hors normes : 1m70 de haut et 4m10 de large. Vu le nombre de participants, il y aura sans doute des chutes et pour l’emporter il faudra du fond, de l’adresse et aussi de la chance.





- 4 femmes dans la course. 3 comme entraîneurs, Isabelle et sa fille Anne-Sophie Pacault qui présentent chacune un concurrent ainsi que Lisa Carberry qui entraîne l’un des favoris docteur de Ballon, et une cavalière bien connue, Nathalie Dessouter. Une irlandaise devait également être de la fête mais Rachel Blackmore est tombée en course vendredi et elle sera remplacée.





- Willie Mullins se donne 5 chances. L’entraîneur irlandais délègue 5 sauteurs dans une course qu’il n’a jamais remportée mais qu’il a disputée 4 fois. L’an passé, son représentant avait terminé 8ème.





-Guillaume Macaire vise lui le record. Le crack-entraîneur, qui devrait remporter plusieurs courses ce dimanche vu ses partants, a déjà, lui, gagné 6 fois l’épreuve comme le regretté Bernard Sécly. Un nouveau succès en ferait le seul à 7 dans l’histoire de l’obstacle. Il a 3 engagés de choix dont ma dernière minute. Il a remporté les 3 dernières éditions avec le même cavalier en selle de nouveau pour lui : James Reverley ( Le Costaud l’AS).





- François Nicolle en espère une. Son principal concurrent qui entraîne comme lui à Royan n’a en effet jamais remporté la course. Il a lui 4 chevaux au départ, dont ma favorite Dalia Grandchamp. Mais il lui préfère Bipolaire.





- Marcel Rolland 20 ans après. Il a remporté la course avec Mandarino avant de connaître des hauts et des bas. Son Christal Beach sera logiquement très joué car il a été remarquable dans les préparatoires.





- Un amateur dans course. C’est un chef d’entreprise, fils d’un entraîneur irlandais, David Maxwell, qui se fait plaisir en montant son propre cheval Bob And co.







- Enfin, le public devrait être nombreux, même si un temps instable est annoncé, car, je le rappelle, Auteuil est le seul hippodrome parisien ou l’on peut se rendre en métro !