Carriacou remporte le Grand Steeple-chase de Paris

C’était un semi outsider et il m’a surpris en s’envolant dans la ligne d’arrivée après avoir bien sauté tous les obstacles. Il a devancé le brave Bipolaire et le bon finisseur Roi Mage. Roxinella et Burrows Saint ont complété le quinté devant ma dernière minute Le Costaud qui a cédé dans la phase finale.



Malheureusement pour eux Crystal Beach et Docteur de Ballon ont chuté alors que Dalia Grandchamp m’a déçu de même que Storm Of Saintly. La victoire n’est donc pas venue pour les 3 mastondontes, Macaire, Nicolle et Willie Mullins.



C’est un jockey anglais Davy Russel qui l’a emporté avec Carriacou qui porte les couleurs familiales d’Isabelle Pacault. Il avait été invité à monter le cheval 3 jours auparavant seulement. Isabelle Pacault est devenue d’ailleurs la première femme à remporter l’épreuve devant des pros venus de tous les horizons puisqu’André Fabre et JMB étaient de la fête dans les tribunes.



Donc une belle victoire mais des regrets comme toujours dans une grande course.