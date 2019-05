Entrées gratuites pour le Jockey Club le 2 juin

+

C’est une première, dimanche 2 juin prochain, France Galop organisera une journée portes ouvertes à l’occasion de la 179ème édition de ce championnat des 3 ans. L'objectif est de remplir une réunion qui, ces dernières années, était décevante en terme de fréquentation, surtout par rapport au Prix de Diane prévu 15 jours plus tard.



Il y aura quand même des emplacements payants, selon la politique initiée par le marketing du galop il y a 3-4 ans, mais les entrées ne le seront pas et par ailleurs tout sera fait pour initier les nouveaux venus espérés aux activités de l’hippodrome. Il y aura un village des métiers du cheval, des informations sur les Courses et sur l’avenir des galopeurs à leurs retraites, et bien sûr des animations pour les familles.



Sur la piste, à mon dernier pointage, ils devraient, sauf surprise, être nombreux dans ce Jockey Club avec comme favori le vainqueur de la Poule d’Essai, Persian King, qui devrait être rallongé de distance sans gros problème pour lui.



Reste à espérer du beau temps et qu’un tennisman tricolore ne soit pas en vedette à Roland Garros le même jour.