Un coup de 3 exceptionnel pour Jean-Michel Bazire ?

JMB peut remporter 3 des principales courses européennes avec 3 trotteurs différents : le Prix d’Amérique avec Bélina Josselyn, le Prix de l’Atlantique avec Looking Superb et peut être l’Elitloppet avec Aubrion du Gers.



Les 2 batteries auront lieu dimanche à partir de 15h à Solvalla et la finale vers 17h20. On va pouvoir parier sur les chances de son crack trotteur drivé par Jos Verbeeck, qui reste sur 15 victoires consécutives.



Pour l’emporter, il devra se défaire des 2 champions suédois Propulsion et Readly Express qui ont plus l’habitude que lui de courir en batteries et en finale, et peut-être aussi de son compagnon d’entrainement Looking Superb qui représentera la Norvège, pays de son propriétaire. Les autres tricolores seront Bahia Quesnot et Dijon.



Jos a déjà remporté une course avec Aubrion l’an passé en Finlande. JMB souvent pénalisé par les commissaires nordiques ne veut plus y driver, mais une victoire de son crack ponctuerait une année exceptionnelle pour lui. À noter que cela devrait être la dernière sortie de Readly Express qui entamera ensuite sa carrière d’étalon à temps complet.