Encore 20 dans le Qipco Jockey Club

+

Réagir

Après le 2ème forfait et avant la liste officielle des participants qui sera connue jeudi prochain. Mais c’est certain qu’ils seront moins nombreux car il y a 11 galopeurs étrangers dont 7 Irlandais de Coolmore engagés et ils ne devraient pas tous courir.





Je pense qu’on devrait arriver, sauf supplémentation, à 14/15 et que ce devrait être le quinté avec une tirelire d’1 million d’euros pour les 5 premiers dans l’ordre.



Les 2 favoris probables sont tricolores : Persian King le brillant vainqueur de la Poule d’Essai entrainé par André Fabre et Motamarris que manage Freddy Head et qui est toujours invaincu après des combats plutôt faciles il est vrai.



Un Aga Khan est encore dans la liste Zarkallani mais il a couru dimanche dernier et ce n’est pas le genre de la maison d’enchaîner si vite. Il devrait donc être forfait ce qui pourrait permettre à Christophe Soumillon de piloter un des 2 Rouget encore au départ. À suivre.