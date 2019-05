Pmu : 3 nouvelles mesures dès le 1er juillet

+

De nouvelles mesures pour restaurer la confiance entre l’entreprise et les parieurs. Le Pmu a annoncé ce mercredi après-midi la mise en place de trois nouvelles mesures à compter du 1er juillet prochain.

Deux concernent le quinté

La première : en cas de non partant, les parieurs avaient droit à des bonus. Désormais, à partir du 1er juillet prochain, le jeu au quinté avec un non partant deviendra un quarté qui sera payé sur la base évidemment de 2 euros. En revanche, s’il y a deux non partants dans le jeu, là le pari sera remboursé.



La seconde : toujours à propos des non partants dans le quinté. Désormais on pourra modifier son jeu, en refaire un autre donc, jusqu’au départ de la course.



La 3ème qui, moi, me pose problème . ;

La suppression des écuries au jeu simple

La troisième, moi, me pose problème. À partir du 1er juillet, la suppression des écuries au Jeu simple. C’est paraît-il dans le but de simplifier la façon de jouer pour les néophytes et une demande de certains parieurs. Bon, j’espère que le moins bon d’une écurie ne passera pas trop souvent devant le meilleur.



Enfin, à noter qu’il n’y aura pas de nouveau jeu au Pmu cette année qui est celle, en quelque sorte pour le Pmu, d’un renforcement de la confiance envers les parieurs réguliers.