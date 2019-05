Prix du Jockey Club 2019 : 15 au départ dimanche 2 juin à Chantilly

+

Réagir

Il devrait faire chaud dimanche 2 juin à Chantilly pour ce championnat des mâles de 3 ans. Il y aura six Britanniques et Irlandais dont trois O'Brien contre trois Fabre, dont le favori Persian King, et deux belles inconnues françaises : l’Aga Khan qu’Alain de Royer-Dupré a finalement laissé au départ, lui qui a gagné la semaine dernière à Longchamp, et le Freddy Head Motamarris, qui est toujours invaincu mais qui monte de catégorie pour l’occasion.



Freddy Head m’en a parlé en bien, mais évidemment il ne saura qu’après l’épreuve, une course qu’il n’a toujours pas remportée comme entraîneur, si son poulain est de la même trempe que les autres. L’écurie Wertheimer sera elle doublement représentée par l’invaincu - également - Slalom, choisi par le jockey maison, et par Starmaniac, piloté par un joker de luxe, Olivier Peslier.



Le départ aura lieu peu après 16h et finalement la course, sur laquelle on reviendra bien sûr, est ouverte car nombre de postulants ne se sont jamais affrontés. Il y aura au PMU une tirelire d’un million d’euros pour l’ordre du quinté et les entrées seront gratuites pour les spectateurs ce jour-là. Ce sera la 179ème édition de la course.