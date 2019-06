Un favori et des inconnus pour un beau Qipco Prix du Jockey Club

+

À Chantilly où les challenges sont nombreux à la veille de cette 179e édition du championnat des 3 ans qui a réuni 15 partants et où il y a une tirelire au Pmu pour l’ordre du quinté.

Persian King va-t-il justifier sa position ?

Il reste sur 4 succès et n’a été battu que lors de ses débuts par le Head Anodor. Appartenant pour moitié à Godolphin et à l’entité Wildenstein dont il a hérité le pedigree (un descendant de la matrone Plencia que j’adorais), il a nettement remporté la Poule d’Essai sur 1.600m et va découvrir les 2.100m.



Tiendra-t-il ? Et passera-t-il outre son numéro 14 dans les boites ? Son entraîneur s’est déclaré confiant aux médias britanniques. Dans ce cas, il apportera à André Fabre un 5ème succès dans l’épreuve.

Zarkallani pour un coup d’exploit ?

Ce n’est pas l’habitude d’Alain de Royer-Dupré de courir une telle épreuve à une semaine d’intervalle. Il pense que son galopeur a un gros potentiel et il est certain qu’il n’a pas été marqué par son succès de Longchamp. Fils de Zarkava, il verrait sa valeur au haras augmenter par une victoire qui serait la 7e pour son sympathique mentor qui réussit bien dans la Course bien sûr.

Les invaincus le resteront-ils ?

Ils sont deux tricolores à avoir remporté chacun leurs 3 courses et qui cette fois affrontent la crème. Motamarris est un Freddy Head qui a dégagé une belle impression à chaque tentative mais dont les lignes sont moyennes. A mon téléphone, Freddy, qui n’a jamais remporté la course comme entraîneur mais qui s’y est imposé comme jockey à 4 reprises, m’a déclaré que c’est pour lui une affaire de point de vue. Il a le sentiment que son 3 ans est très bon mais il ne le saura qu’après la course.



Slalom lui représente la casaque Wertheimer bien armée cette année dans la jeune génération. Elle aura 2 partants et c’est lui que Maxime Guyon, le 1er jockey maison, a choisi de préférence à l’autre piloté par Olivier Peslier. Il n’a jamais puisé dans ses limites pour s’imposer et est maniable. La distance et le terrain ne devraient pas le gêner car c’est un fils d’Intello qui a remporté le Jockey avec Peslier.

Quid des Britanniques et Irlandais ?

Ils sont 6 sur 15 et Aidan O Brien, l’entraineur de Coolmore, en a 3 à lui tout seul. Il n’a jamais remporté la course alors qu’il reste sur plusieurs succès dans le Derby d’Epsom. Il envoie en général des seconds couteaux donc à voir, comme à surveiller Surfman entraîné lui par Roger Varian. Il vient de terminer 3e de la préparatoire au Derby d’Epsom . Son entraîneur aurait donc pu disputer ce Derby mais il a préféré le Jockey. Méfiance...



Donc beaucoup d’enjeux et un résultat vers 16h30 en direct sur RTL puis nos commentaires sur le site.