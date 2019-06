Prix du Jockey Club 2019 : Rouget, Demuro, Wertheimer... Les tops et les flops

+

Jean-Claude Rouget et Cristian Demuro au top. C’est parce qu’il était souffrant que l’entraîneur n’était pas sur place, dimanche 2 juin à Chantilly. Il a tout de même remporté son troisième Jockey Club en quatre ans seulement, ce qui est exceptionnel. J’avoue que je ne croyais pas en son cheval, Sottsass, qui montait de catégorie pour moi.



Cristian Demuro a, lui, gagné son deuxième Jockey Club pour le même entraîneur. Le jockey italien est redoutable dans les grands rendez-vous et il a aussi de la chance, car au départ il ne devait piloter que la seconde chance de Rouget, Sottssas devant l’être par Soumillon. Mais comme l’Aga Khan avait un cheval dans la course, ce dernier a dû monter Zarkallani.



Pierre-Charles Boudot. Bien sûr, il n’a terminé que 2ème avec le favori, Persian King (qui a manqué de tenue pour sa première apparition sur 2.100 m), mais il a été tout de même présent dans l’emballage malgré son 14 dans les boites. Surtout, il a été le seul cavalier à remporter deux courses, soit, si l’on considère qu’il touche 10% des gains, 45.000 euros dans la journée. Pas mal. Demuro, lui, a sans doute touché 80.000 euros.



Freddy Head. Il m’avait dit que la présence de Motamarris dans la course était une affaire d’impression car son poulain, certes invaincu en trois tentatives, n’avait pas battu du beau monde. Il a eu raison d’essayer car il a pris une prometteuse 3ème place après un parcours qui aurait pu être meilleur. Il est à suivre.

Les flops :

La casaque Wertheimer. Les deux frères propriétaires de Channel étaient présents sur le champ mais leurs chevaux ont déçu. Slalom, dans le Jockey Club, a été vite dominé (il était à 7/1). Matematica, 5ème de la Poule d’Essai, n’a terminé que 5ème sur sept d’un groupe 2 (3/1) et Folamour n’a terminé que 4ème sur sept du Grand Prix de Chantilly. Heureusement, Ziyad, leur 2ème cheval, piloté par Olivier Peslier a lui fini 2ème de la même épreuve.



La casque Aga Khan. Alain de Royer-Dupré n’a pas réussi son pari avec Zarkallani, et son autre bonne jument, Dariyza, a également déçu en ne tenant pas la distance dans un groupe 3 dont elle était favorite. Ce devrait mieux se passer pour lui dans 15 jours.



La journée portes ouvertes à Chantilly. A priori, 6.000 personnes étaient sur le champ dont au moins un millier de propriétaires, d’entraîneurs et de personnels divers. Le long week-end et le beau temps ont gagné ce pari.