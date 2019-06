Animations autour des réunions : transformer l'essai

+

C’est devenu tendance : les courses ne suffisent plus pour attirer la relève des turfistes et c’est la notion de fête qui y est maintenant associée, alors que le foot se suffit à lui-même par exemple.



Donc, les jeudi et vendredi soirs, le galop et le trot s’adressent aux jeunes et aux bons vivants avec des spectacles musicaux et des guinguettes, alors que pour d’autres événements on organise également des rencontres musicales, comme ce sera le cas samedi en fin de journée à Maisons-Laffitte, et bien sûr le 16 juin prochain à Chantilly avec Clara Luciani qui donnera un concert gratuit à l’occasion du Prix de Diane.



Le public adhère semble-t-il à cette invitation et les hippodromes, sans être remplis, sont plus peuplés, ce qui plaît également aux jockeys et aux drivers ravis d’évoluer devant plus de monde que d’habitude.



Reste le nerf de la guerre, les enjeux. Ces initiatives nécessaires en ces temps difficiles coûtent de l’argent et doivent rapporter de suite et plus tard. Pour l’avenir, c’est trop tôt évidemment pour avoir un avis. Pour le présent, c’est fluctuant. Il y a des jours avec et des jours sans résultats probants.



Mais le problème est le suivant : peut on faire autrement pour renouveler l’attraction ? Vaste réflexion.