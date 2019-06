Prix Chambon P : Aubrion du Gers revient à Vincennes samedi 8 juin

+

J’en suis surpris mais c’est la réalité. Aubrion du Gers, le meilleur hongre de France, qui avait fait l’impasse sur le meeting d’hiver faute d’engagements, n’a plus couru sur la piste aux étoiles depuis près de neuf mois et sa victoire dans le Prix d’Eté 2018 devant Bird Parker et Tony Gio, qu’il va retrouver ce samedi.



Entre temps, il a enchaîné neuf succès à Avenches, Laval, Bordeaux, en Italie, à Caen deux fois, Angers et Argentan, avant sa 2ème place en Suède à l’Elitloppet il y a près de deux semaines. Autant de succès qui ont fait gonfler son compte en banque à 2,5 millions d’euros.



Il devait initialement courir à Vichy en juillet prochain, et peut-être y sera-t-il, mais à 9 ans, son entraîneur-driver JMB veut profiter de sa grande forme pour en profiter, et selon lui son crack a bien récupéré de son escapade nordique.



Il sera donc le grand favori du Prix Chambon P, vers 15h50. Ce sera la 4ème épreuve de la journée, sur 2.850 m, et son principal adversaire devrait être son compagnon d’entrainement Blé du Gers.



Les turfistes vont apprécier de voir en démonstration ce trotteur qui a dominé un certain Bold Eagle à Caen dernièrement et qui, s’il n’avait pas été coupé, aurait pu largement remporter le Prix d’Amérique.



Mais vu sa carrière, ses propriétaires ne doivent pas être si désolés que cela, surtout, et c’est une spécialité du trot, que ses origines ne sont pas exceptionnelles : il est le fils du Hallais Memphis du Rib et de la jument J’arrive du Gers, qui n’a terminé sa carrière qu’avec un record de 1 minute 13 chez Loïc Groussard. Une belle aventure, donc, pour eux qui ont encore plus d’un an pour vibrer à ses exploits.