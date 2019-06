Prix Chambon P : Aubrion du Gers battu par Tony Gio à Vincennes

+

Surprise samedi 8 juin à l’arrivée de ce Prix Chambon P qui, sous la houlette de Traders, a été une course sans concession puisque le record de la course a été battu et celui du parcours égalé. Aubrion du Gers au galop à l’entrée de la ligne d’arrivée, on pensait que c’était fait pour le hongre. Mais Tony Gio, longtemps ménagé par Éric Raffin, a surgi à la fin pour lui prendre une demi-longueur



Aubrion a même dû préserver de peu sa 2ème place face à Anzi des Liards, excellent également. Blé du Gers et Carat Williams se sont mis au galop. Pour JMB, son crack n’avait sans doute pas récupéré de sa tentative suédoise il y a 10 jours, et c’est vrai qu’il n’avait pas son allant habituel.



En revanche, déferré des quatre pieds, Tony Gio a placé une pointe acérée. Grâce à Claude Piersanti, il venait d’arriver chez Sébastien Guarato, son propriétaire voulant quitter l’écurie Martens responsable du cheval jusqu’à présent.

Évidemment, l’homme de Bold Eagle était ravi et disait n’avoir rien inventé en si peu de temps. Tony Gio et Carat Williams devraient courir dans 15 jours le René Ballière. Quant à Aubrion, qui subit sa première défaite à Paris depuis longtemps, il devait initialement courir à Vichy dans un mois. Cela va dépendre de sa récupération, bien entendu.