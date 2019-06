Prix de Diane 2019 : encore 26 pour l'événement de dimanche 16 juin

+

Réagir

La liste a fondu puisqu’elles étaient 189 engagées jusqu’au premier forfait ce lundi 10 juin. Neuf Britanniques et Irlandaises sont encore en piste dont six O'Brien.



Jean-Claude Rouget, lauréat du Prix du Jockey Club avec Sottsass, y a encore quatre représentantes mais la bonne favorite sera bien sûr l’Aga Khan Siyarafina, lauréate du Prix Saint-Alary et toujours invaincue après trois sorties. Elle est entraînée par Alain de Royer-Dupré et sera pilotée par Christophe Soumillon.



Mardi 11 et mercredi 12 juin, de nouveaux forfaits pourront avoir lieu avant la liste définitive des partants jeudi 13 juin. A priori, c’est bien parti pour le quinté, assorti comme à chaque grande épreuve d’une tirelire de un million d’euros pour l’ordre des cinq premiers au PMU.