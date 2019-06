Prix de Diane 2019 : pas de Fabre à Chantilly dimanche 19 juin

1

Commentaires

Cela fait longtemps que André Fabre n’a plus eu de partantes dans le Prix de Diane, championnat des pouliches. Il n’en avait laissé qu’une au départ mais il l’a enlevée. La liste définitive sera connue ce jeudi 13 juin mais elles devraient être en principe 17 et ce sera donc un beau quinté.



La famille O'Brien a également déclaré forfait pour ses quatre représentantes. Il n’y aura donc que deux Britanniques au départ dont une demi-sœur de Enable qui devrait être pilotée par le redoutable Lanfranco Dettori. Coté français, Siyarafina sera la favorite face à quatre Rouget et à d’autres entraîneurs moins huppés qui tentent leurs chances cette année.



Une seule pouliche a été supplémentée ce mercredi 12 juin. Il s’agit d’un nouvel achat d’un milliardaire japonais qui sera montée par le crack nippon Yutaka Take. Il y aura donc dimanche 16 juin à Chantilly de belles pouliches et la plupart des meilleurs jockeys européens dans cette épreuve qui s’annonce riche en émotions.