Prix de Diane 2019 : beaucoup d'incertitudes pour le championnat des pouliches

Siyarafina va-t-elle se sortir de son numéro piège ?



La championne de l’Aga Khan et d’Alain de Royer Dupré a tiré le 16, le numéro le plus à l’extérieur, ce qui, sur une piste rapide avec un tournant qui arrive vite, est un handicap certain. Elle est bien, m'a dit son entraîneur, mais il ne sait quelle tactique adopter... Ce sera donc à Christophe Soumillon de jouer. Siyarafina partira favorite de la course.



Jean-Claude Rouget pour le doublé ?

Vainqueur surprise du Jockey Club avec Sottsass, il se donne 4 chances pour remporter une course qui lui a déjà largement réussi ces dernières années. C'est Commes associée à Christian Demuro qui parait sa meilleure possibilité. Dans ce cas, le tandem rejouerait un doublé tout de même rarissime dans ces grandes épreuves.



Pierre-Charles Boudot et Olivier Peslier y arriveront-ils ?

Les 2 cracks jockeys n'ont pas encore remporté l'épreuve, la seule d'importance qui manque à Peslier en selle sur une seconde chance Noor Sahara. Boudot, lui, déjà second, vise une première place avec Channel.



Entitle suivra-t-elle les traces de sa demi-sœur ?

Elle porte en effet la même casaque qu’Enable et est pilotée par Dettori. Elle va disputer sa seconde course seulement de l'année mais elle est douée. Son cavalier a lui déjà remporté 2 fois la course, la dernière en 2015 .



Le public sera-t-il au rendez- vous ?

Sans doute car le temps est annoncé bon et il y a de multiples animations avec un concert de Clara Luciani, la présence de Simon Baker, un concours de chapeaux et des démonstrations équestres. Tout est en place pour un beau spectacle...