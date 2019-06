Channel et Pierre-Charles Boudot remportent le Prix de Diane

+

C’était ma dernière minute et elle a bénéficié d’un superbe parcours qui lui a permis de s’imposer de peu le long de la corde face à plusieurs adversaires toutes très proches les unes des autres.



Francis Graffard et le jockey ont donc inscrit pour la première fois leurs noms au palmarès en dominant la seconde favorite Commes, à qui Christian Demuro a donné également un superbe parcours, et l’inattendue Grand Glory qui à 30/1 nous a enlevé la bonne arrivée puisqu’Étoile et Cala Tarida ont complété la bonne combinaison.



À noter que les propriétaires de la gagnante sont surtout des éleveurs de trotteurs (le préfixe Délo) et que la pouliche avait été nommée ainsi un jour où ils traversaient la Manche.



La favorite Siyarafina n’a terminé que 6e hélas. Elle était pourtant bien partie mais à l’extérieur des autres, elle n’a pu bénéficier de l’effet de la corde et nul doute que ce numéro dans les boites l’a handicapée.



Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont assisté à l’événement et les paris se sont dans l’ensemble bien tenus par rapport à l’an passé.



Une constatation : les 2 favoris des Jockey et Diane ont été dominés, comme quoi ces courses sont bien la vérité d’un jour...