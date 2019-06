Prix René Baillière : Bold Eagle en attraction dimanche 23 juin à Vincennes

+

Sébastien Guarato aura pas moins de cinq des 13 concurrents au départ du Prix René Baillière, qui sera le beau quinté de dimanche 23 juin à Vincennes avec une tirelire d’un million d’euros au PMU pour l’ordre des cinq premiers.



Contre lui, toutefois, deux pointures : Dijon et Looking Superb. Le premier a tiré le 2 derrière l’autostart - c’est une course de vitesse sur 2.100 m. Le second s’élancera tout à l’extérieur. Bold Eagle, qui peut remporter ce groupe 1 pour la quatrième fois, aura le 1, à la corde, ce qui est un avantage.



Le crack a montré un beau visage la dernière fois derrière Aubrion du Gers et il sera le favori pour une première victoire à Vincennes cette année. Sébastien Guarato compte aussi sur Tony Gio, en grande forme, Billie de Montfort, Carat Williams et Valko Jenilat. Evidemment, la course promet malgré le faible nombre de partants.