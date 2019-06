Le quinté de mardi 25 juin à Auteuil toujours maintenu malgré la canicule

+

Réagir

En raison des fortes chaleurs attendues, il a été décidé pour la dernière réunion d’obstacles du printemps d’avancer les horaires des épreuves tôt le matin, vers 9h30 pour la première. En conséquence, le quinté devrait se disputer dans la dernière épreuve de la journée, en 8ème course, à l’horaire habituel de 13h50.



Devrait car, en raison de la météo, les entraîneurs font attention à ne pas courir leurs chevaux sur des sols trop fermes qui pourraient les blesser, et mardi 25 juin ils ne sont que 13 encore engagés dans la course visée, et impossible d’en choisir une autre à Auteuil car elles sont encore moins fournies en partants.



La confirmation des engagements est attendue ce samedi 22 juin et j’imagine qu’à l’heure où j’écris ces lignes on souhaite, chez les responsables de l’obstacle, avoir la confirmation des entraîneurs pour ce chiffre minimum de 13 partants. Si ce n’est pas le cas, il faudra trouver une autre réunion, et vite, pour sauver la recette.