Bold Eagle aux portes de l'exploit

Un de plus pour le crack qui, s’il remporte le quinté de ce dimanche lors d’une superbe réunion de gala à Vincennes, gagnera pour la 4e fois consécutive ce prix René Ballière, un groupe 1 très recherché à cette période de l’année. Ce serait d’ailleurs sa première victoire en 2019.



Bold a rassuré son entourage en terminant tout près d’Aubrion du Gers à Caen et surtout il a paru retrouver son mental. Reste à savoir ce qu’il en sera à Vincennes car je l’ai toujours mieux aimé piste plate. Pour y arriver, il devra se défaire de 3 autres champions en pleine forme eux : Looking Superb, le second de l’Amérique, que JMB trouve toujours bien de condition, Dijon qui va mener et peut aller loin sur sa lancée de l’Elitloppet et Tony Gio dont la pointe de vitesse a surpris la dernière fois.



Le match promet entre eux qui sont au-dessus des autres et c’est l’occasion de tenter la tirelire d’1 million d’euros pour l’ordre du quinté au Pmu. Réponse vers 15H18. J’avoue avoir placé Bold en tête pour le challenge !



NB : Finalement, après des interminables coups de fils à des entraineurs, France Galop a décidé de transférer le quinté de mardi d’Auteuil à Vincennes en semi nocturne à cause de la chaleur et du risque de manque de partants...