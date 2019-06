Bold Eagle et de retour

+

Il l’a fait et dans un temps proche de son record !



Bold Eagle a réussi son challenge de remporter pour la 4e fois de suite le prix René Balliere, la 44e victoire de sa carrière et son 19e Groupe 1. Installé en tête par Bjorn Goop, il a bénéficié, il est vrai, des fautes de ses principaux adversaires : Dijon et Tony Gio ont été disqualifiés assez tôt dans le parcours et Looking Superb lui a perdu beaucoup de terrain au départ.



Bien revenu, il n’a pu, malgré les sollicitations de Jean Michel Bazire, inquiéter le crack. Mais il a préservé la 3e place aux dépens du bon finisseur Detroit Castelets. Au total sur 12 partants, 4 ont été disqualifiés dont 2 favoris.



La victoire de Bold a en tout cas été applaudie par le public présent car selon son driver, le champion a retrouvé ses jambes et surtout son mental sur un parcours qui, il est vrai, est son préféré. Il va maintenant essayer de poursuivre sur sa lancée en disputant le 7 juillet l’étape du Trot à Grande Vitesse à la Capelle, puis il ira en Suède, et ensuite le prix d’Été à Vincennes, et enfin une course au Canada.



"Tel qu’il est, je le vois courir jusqu’à 10 ans", a déclaré Sébastien Guarato ravi (d’autant qu’il a aussi remporté le prix du Président de la République). Bold a 8 ans et effectivement on se dit : pourvu que cela dure !