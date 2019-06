Prix René Ballière : le retour de Bold Eagle fait aussi le bonheur de Éric Raffin

+

Le renouveau du crack, magnifique vainqueur dimanche 23 juin du Prix René Ballière à Vincennes, a non seulement ravi son entourage et le public mais aussi son nouveau pilote, Björn Goop, victorieux avec lui pour la première fois.



Le Suédois a donc déclaré vouloir rester associé pour les prochains mois au trotteur de 8 ans, et comme il est possible que son successeur désigné chez Sébastien Guarato soit au départ du Prix d’Amérique l’an prochain, c’est Éric Raffin qui va prendre les commandes de Face Time Bourbon, qui aura 5 ans en 2020.



C’est un beau cadeau pour lui car Face Time, autre fils de Ready Cash, compte 13 victoires et deux 2es places en 16 tentatives. Il n'a été distancé qu'une fois. Nul doute qu’il va affronter l’hiver prochain l’élite du trot, et que Éric Raffin devrait prendre beaucoup de plaisir avec lui et aussi beaucoup d’argent.