Chiffres du PMU et de France GHalop : du mieux dans le moins bien

+

Réagir

Les dirigeants hippiques sont adeptes du verre à moitié plein et à moitié vide, et évidemment ils mettent en avant le premier. En début semaine, des comptes ont ainsi été avancés. En 2018, France Galop a perdu 20 millions d’euros, comme en 2017 mais avec des excuses.



Le PMU a de son côté enregistré un résultat net de 757 millions d’euros contre 792 en 2017 et 802 en 2016. Mais ce chiffre est conforme à ce qui était prévu et, mieux, le mois de juin, après les précédents négatifs, devrait être pour la première fois positif par rapport à l’an passé. Un signe, précise-t-on, des premiers effets des modifications intervenues depuis le début de l’année.



Certes, mais c’est oublier que l’an passé, à la même époque, il y avait la Coupe du Monde masculine de football, qui avait plombé les comptes. Donc, tant mieux si cela s’améliore, et cela devrait être le cas également en juillet puisque la finale a eu lieu durant ce mois de 2018. Mais à voir, tout en gardant l’espoir, ce qu’il en sera en septembre et octobre prochain. Les chiffres sont révélés par Jour de Galop.