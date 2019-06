Merci pour votre participation et votre soutien

+

Et bien c’est fini. J’ai décidé de quitter RTL, et malheureusement de me séparer de vous avec regret ce mercredi 26 juin.



Dominique Cordier et Claude Piersanti vont prendre le relais sous une autre forme, peut-être, mais avec toujours la complicité de Grégory Fortune, qui a mis brillamment en lumière tous mes messages. Merci à lui.



Je continuerai sur Paris Courses, mais sachez que je vous suis totalement redevable de ce que ce site est devenu et je suis ravi de la complicité que beaucoup d’entre vous avez nouée durant ces huit années déjà.



J’ai bien sûr une pensée pour Jérôme Bernardet, qui nous manque, et je vous souhaite santé, prospérité et le meilleur hippique.



Merci beaucoup.



Sincèrement.