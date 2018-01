+

Réagir

Découvrez les autres grandes courses de plat en France : le Grand Prix de Vichy-Auvergne, le Grand Prix de Saint-Cloud, le Prix Jacques le Marois et le Prix Saint-Alary.



Grand Prix de Vichy-Auvergne

Cette course de groupe 3 est réservée aux pur-sang âgés de 3 ans au moins et se déroule chaque année à la mi-juillet sur l'hippodrome de Vichy. Cette épreuve existe sous son nom actuel depuis 2005 mais a connu beaucoup de désignations.

A sa création en 1875, le Grand Prix de Vichy était une course à handicap et ce jusqu'en 1899 sur diverses distances. Par la suite, cette épreuve a été renommée Grand Prix International du Cercle de Vichy jusqu'en 1907 avant de devenir le Grand Prix de la Ville de Vichy. Mais c'est en 1958, que cette course va connaître un tournant important en fusionnant avec "la société de sport en France" en 1958 avant de rentrer dans les courses France Galop. C'est donc en 1965 que ce Prix est rebaptisé Grand Prix de Vichy. En 1976, il obtient le statut de groupe 3.

Actuellement, cette course se court sur 2 000 mètres mais elle en a connue beaucoup d'autres avant. 2 600 mètres (1900-1941, 1943-1964, 1966-1975) ou encore 2 400 mètres (1976-1991). Ce n'est que depuis 1992 que cette épreuve se court sur 2 000 mètres.



Grand Prix de Saint-Cloud

Cette course de groupe I est réservée aux chevaux de quatre ans et plus et se déroule chaque année fin juin-début juillet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Cette épreuve existe sous son nom actuel depuis 1941. Auparavant, elle portait le nom de prix du Président de la République et se déroulait à l'hippodrome de Maisons-Laffite (entre 1904 et 1914).

Ce grand prix se dispute sur une distance de 2 400 mètres et met en jeu 400 000 euros.



Prix Jacques le Marois

Créée en 1921, cette course a la particularité d'être extrêmement rapide. Il s'agit en fait d'un sprint de 1 600 mètres en ligne droite sur plat effectué à l'hippodrome de Deauville. Cette épreuve est ouverte aux chevaux de 3 ans et plus depuis 1952. Au total, il y près de 600 000 euros à se partager pour les plus rapide. Ce prix porte le nom de Jacques le Marois qui était un propriétaire de chevaux décédé en 1920 et se dispute au mois d'août.



Prix Saint-Alary

C'est une course de Groupe I réservée aux pouliches de 3 ans. Cette épreuve de plat se déroule chaque année au mois de mai sur l'hippodrome de Longchamp. Elle existe depuis 1960 et porte le nom du propriétaire-éleveur Evremond de Saint-Alary.

Son allocation s'élève à 250 000 et se dispute sur 2 000 mètres.



Découvrez aussil'histoire et la règlementation des courses de plat.